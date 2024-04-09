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Сморгонские пограничники изъяли беспилотник недалеко от границы с Литвой

Беспилотник недалеко от границы с Литвой изъяли сморгонские пограничники. Задержаны трое белорусов. Свои действия компания пояснила обычным развлечением с коптером. И что самое интересное - наиболее подходящим местом для этого они сочли приграничный пункт Каменный Лог.

В отношении задержанных начат административный процесс. Теперь любителям развлечений грозит штраф до 2 тысяч рублей. Беспилотник, пульт управления и 10 аккумуляторных батарей изъяты и направлены на экспертизу.

Напомним, 1 апреля вступил в силу указ Президента по эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот коптеров и использование воздушного пространства без надлежащего разрешения. Кроме того, запуск дронов в пограничной зоне в принципе запрещен.

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