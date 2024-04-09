Сморгонские пограничники изъяли беспилотник недалеко от границы с Литвой

Беспилотник недалеко от границы с Литвой изъяли сморгонские пограничники. Задержаны трое белорусов. Свои действия компания пояснила обычным развлечением с коптером. И что самое интересное - наиболее подходящим местом для этого они сочли приграничный пункт Каменный Лог.

В отношении задержанных начат административный процесс. Теперь любителям развлечений грозит штраф до 2 тысяч рублей. Беспилотник, пульт управления и 10 аккумуляторных батарей изъяты и направлены на экспертизу.