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Сморгонские пограничники задержали сомалийца с поддельным паспортом
Сомалиец с фальшивым паспортом пытался выехать из Беларуси в Литву. Инцидент произошел в пункте пропуска "Каменный Лог".
При оформлении на выезд рейсового автобуса "Гомель-Вильнюс" сморгонские пограничники выявили нарушителя. Мужчина предъявил паспорт гражданина Сомали с частичной подделкой - там была заменена страница с установочными данными.
Со слов задержанного, он ехал в Евросоюз в поисках лучшей жизни. Теперь за попытку незаконного пересечения границы ему грозит крупный штраф и депортация. Кроме того, за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность - до 2 лет ограничения свободы.
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