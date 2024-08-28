Сморгонские пограничники задержали сомалийца с поддельным паспортом

Сомалиец с фальшивым паспортом пытался выехать из Беларуси в Литву. Инцидент произошел в пункте пропуска "Каменный Лог".

При оформлении на выезд рейсового автобуса "Гомель-Вильнюс" сморгонские пограничники выявили нарушителя. Мужчина предъявил паспорт гражданина Сомали с частичной подделкой - там была заменена страница с установочными данными.

Со слов задержанного, он ехал в Евросоюз в поисках лучшей жизни. Теперь за попытку незаконного пересечения границы ему грозит крупный штраф и депортация. Кроме того, за использование поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность - до 2 лет ограничения свободы.