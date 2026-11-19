Проверка боеготовности продолжается у погранвойск. По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко она проходит в маневренных группах ведомства - это наиболее боеспособные подразделения, которые первыми выдвигаются на участки границы для усиления.

19 ноября пограничники Сморгонского погранотряда сдают нормативы по физической подготовке. Выносливость, устойчивость к стрессу и усталости помогают сохранить боевой дух и эффективно применить оружие в случае нештатных ситуаций.

Александр Неверовский, первый заместитель Госсекретаря Совета Безопасности Беларуси:

"В современной военно-политической обстановке вопросам боевой и физической подготовки отдается наивысший приоритет. Пограничники - это люди, которые несут службу на последних рубежах нашей страны. Мы все знаем, что сегодня творится на границе, и поэтому, исходя из этой обстановки, глава государства поставил задачу проверить самые боеготовные воинские подразделения органов пограничной службы. Сегодня заканчивается третий этап нашей проверки. Военнослужащие сдают нормативы по физической подготовке. Приятно видеть заряженность военнослужащих на сдачу на "отлично" и "хорошо". Боевой дух просто зашкаливает. Молодцы ребята!"

"Все были на эмоциях. Марш, на самом деле, легкий всегда, практиковали такое, не первый раз. Все было легко, понятно и просто. Мы также поднимались по тревоге", - поделился военнослужащий Сморгонской пограничной группы.

Вводные и полный замысел проверки пограничникам неизвестен, задачи поступают в режиме реального времени.

Проверка боеготовности подразделений проходит в соответствии с замыслом, утвержденным Президентом на 2026 год. Итоговые результаты большого экзамена лягут на стол главе государства.