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Сморгонский район - место для жизни, рассказываем почему
Самый северный город Гродненской области - Сморгонь - по-прежнему привлекает туристов своим богатым историческим прошлым и насыщенным настоящим. На этих землях правил величайший магнатский род Радзивиллов. Город также считается родиной знаменитых баранок и полонеза Огинского.
Также в городе успешно работает и предоставляет рабочие места молодым специалистам агрегатный завод, входящий в состав холдинга МТЗ. Сюда возвращаются и строят свой бизнес белорусы, которые объездили весь мир, но все равно остались преданными родной земле.
Съемочная группа АТН познакомилась с людьми, чьим местом для жизни стал Сморгонский район. Еще четыре столетия назад это место очень напоминало медвежий угол. И дело не в том, что люди здесь не жили, а вокруг были глухие леса. Напротив, поселение уже существовало! А территорию местные жители делили с медведями, которые прославили город на всю Европу.
Произошло это благодаря Радзивиллам, которые в 17-м веке открыли здесь "Медвежью академию" - школу дрессировки косолапых. По завершении обучения животным вручали медали и даже присваивали титулы. Королевских не давали, а вот вельможи среди четырехлапых были - графы и князья.
Со временем от "Сморгонской медвежьей академии" и славы, которая о ней раскатилась далеко за пределы города, осталась разве что…. дырка от бублика! Действительно! Уже в начале 19 века медведей лишили почетных званий, так как школу дрессировки закрыли. Но память о "медвежьих услугах" и сегодня живет на улицах города.
Помнят здесь и о пекарном деле - местные маленькие бублики или крендельки пользовались в округе огромной известностью. На белорусском их называли "абваранкамі". Известно, что баранки часто покупали скоморохи для своих артистов - медведей из академии. Правда, получить их можно было только за очень хорошее поведение! Еще сто лет назад в Сморгони насчитывалось приблизительно 60 пекарей тех самых знаменитых баранок.
Сморгонские баранки на какое-то время исчезли с радаров. Многие объясняли это появлением "конкурента". Сегодня брендом города по праву считается мороженое.
Факт
"Сморгонские молочные продукты" главную ставку делают на натуральность.
Продукция предприятия "Сморгонские молочные продукты" - гордость не только района и области. Всей страны! Главную ставку делают на натуральность!
Вынуждена вас огорчить - никакого секретного ингредиента в приготовлении мороженногоу нас нет! Это четкая исполнительская дисциплина, четкое соблюдение рецептуры и технологии производства, обслуживание оборудования.
Выпускают на заводе легендарный пломбир с декабря 1975-го. С того самого момента, когда открылось предприятие. Пока оно не может состязаться с белорусскими лидерами по производству мороженого, но статистика все равно впечатляет: за полгода 2023-го в Сморгони выпустили 68 тонн мороженого, за аналогичный период 2022-го - в два раза меньше. На заводе работают по заявкам. Спрос увеличивается - соответственно и объем производства тоже.
Наталья Субко, начальник производства предприятия "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат":
В прошлом году мы отгрузили мороженое в Узбекистан. В этом году мы недавно прошли аудит Института пищевой безопасности Азербайджана, где среди наших экспортируемых продуктов мы заявили и мороженое пломбир.Также на экспорт уходят творог, сладкосливочное масло, сухое обезжиренное и цельное молоко.
Ставку на качество делают и на промышленном производстве. Агрегатный завод, входящий в холдинг МТЗ, - градообразующее предприятие. Обеспечивает техникой сельское и коммунальное хозяйство страны.
Мини-трактор "Беларус" выпускается на предприятии на протяжении 13 лет исключительно на ручном конвейере. Может достигать скорость до 20 километров в час.
За последние три года было приобретено уже более 20 единиц нового современного оборудования, на сегодняшний день разработан бизнес-план по строительству современной окрасочной камеры и гальванического покрытия. Мы ждем еще четыре единицы оборудования и лазерную установку.
На предприятии работают более 1100 человек. Ставку делают на молодых специалистов. Для них открыто около 150 вакансий.
Вероника Ступенько, инженер по нормированию труда ОАО "Сморгонский агрегатный завод»:
Не пожалела, что меня распределили в этот город. Мне очень нравится он. Мне нравится наш завод - есть все необходимое для развития специалиста и карьеры. Я собираюсь здесь остаться и развиваться дальше.Также Сморгонский район стал местом для комфортной жизни семьи Атрахович. Дмитрий из Беларуси, его супруга Екатерина из Украины. Молодые люди сменили немало городов и стран, прежде чем сделали свой выбор.
Дмитрий Атрахович, житель хутора Окушково:
Мы ездили с Катей по Европе, и жили в Европе долгое время. Но хорошо там, где нас нет. Мы поняли - это прекрасно, приехали в Беларусь и ни разу не пожалели об этом. Это подтвердилось на практике жизни, что у меня будет бесконечное количество возможностей реализовать себя.Так и вышло. Сперва Дмитрий попытал счастья в ремесленном деле. Здесь на помощь пришло государство - выдало субсидию на открытие собственного дела в размере двух тысяч белорусских рублей. Затем зародилась идея создать перепелиную мини-ферму. Сегодня на тридцати шести квадратах земли семья держит порядка двух с половиной тысяч голов. Небольшое хозяйство Дмитрия и Екатерины дает в год порядка 300 тысяч перепелиных яиц, три тонны меда и примерно 500 литров масла. Производство практически безотходное - из жмыха готовят халву, каши и хлебцы. На базе уже родного хутора молодая семья мечтает создать место, где другие будут делиться опытом, обучаться ремеслам и осваивать сельский труд. Как показала практика, собственное дело не всегда нуждается в столичной прописке.
Радушно и по-праздничному встречают туристов в музее-усадьбе Огинского в деревне Залесье. Это поместье все еще помнит жаркие политические споры, топот парадных туфель и шелест накрахмаленных женский платьев, звуки инструментов, исполняющих еще непризнанный шедевр завтрашнего дня - полонез Огинского.
Здесь, в родовом имении, легендарный композитор со своей женой и детьми провел, пожалуй, самые плодотворные годы и написал произведение, о котором знает весь мир.
К слову, полонез Огинского носит название "Прощание с Родиной". Говорят, в 18-м веке маэстро его писал, как будто бы предчувствуя, что в Залесье не вернется никогда. Сейчас же жители Сморгонского края наоборот приезжают сюда. Ведь в небольшом районе Гродненской области созданы все условия для развития и жизни.
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