ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сморгонский район - место для жизни, рассказываем почему

Самый северный город Гродненской области - Сморгонь - по-прежнему привлекает туристов своим богатым историческим прошлым и насыщенным настоящим. На этих землях правил величайший магнатский род Радзивиллов. Город также считается родиной знаменитых баранок и полонеза Огинского.

Также в городе успешно работает и предоставляет рабочие места молодым специалистам агрегатный завод, входящий в состав холдинга МТЗ. Сюда возвращаются и строят свой бизнес белорусы, которые объездили весь мир, но все равно остались преданными родной земле.

Съемочная группа АТН познакомилась с людьми, чьим местом для жизни стал Сморгонский район. Еще четыре столетия назад это место очень напоминало медвежий угол. И дело не в том, что люди здесь не жили, а вокруг были глухие леса. Напротив, поселение уже существовало! А территорию местные жители делили с медведями, которые прославили город на всю Европу.

Произошло это благодаря Радзивиллам, которые в 17-м веке открыли здесь "Медвежью академию" - школу дрессировки косолапых. По завершении обучения животным вручали медали и даже присваивали титулы. Королевских не давали, а вот вельможи среди четырехлапых были - графы и князья.


Изображение

Со временем от "Сморгонской медвежьей академии" и славы, которая о ней раскатилась далеко за пределы города, осталась разве что…. дырка от бублика! Действительно! Уже в начале 19 века медведей лишили почетных званий, так как школу дрессировки закрыли. Но память о "медвежьих услугах" и сегодня живет на улицах города.

Помнят здесь и о пекарном деле - местные маленькие бублики или крендельки пользовались в округе огромной известностью. На белорусском их называли "абваранкамі". Известно, что баранки часто покупали скоморохи для своих артистов - медведей из академии. Правда, получить их можно было только за очень хорошее поведение! Еще сто лет назад в Сморгони насчитывалось приблизительно 60 пекарей тех самых знаменитых баранок.


Изображение

Сморгонские баранки на какое-то время исчезли с радаров. Многие объясняли это появлением "конкурента". Сегодня брендом города по праву считается мороженое.

"Сморгонские молочные продукты" главную ставку делают на натуральность.

Продукция предприятия "Сморгонские молочные продукты" - гордость не только района и области. Всей страны! Главную ставку делают на натуральность!

Вынуждена вас огорчить - никакого секретного ингредиента в приготовлении мороженногоу нас нет! Это четкая исполнительская дисциплина, четкое соблюдение рецептуры и технологии производства, обслуживание оборудования.
Наталья Субко, начальник производства предприятия "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"

Выпускают на заводе легендарный пломбир с декабря 1975-го. С того самого момента, когда открылось предприятие. Пока оно не может состязаться с белорусскими лидерами по производству мороженого, но статистика все равно впечатляет: за полгода 2023-го в Сморгони выпустили 68 тонн мороженого, за аналогичный период 2022-го - в два раза меньше. На заводе работают по заявкам. Спрос увеличивается - соответственно и объем производства тоже.

Наталья Субко, начальник производства предприятия "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат":
В прошлом году мы отгрузили мороженое в Узбекистан. В этом году мы недавно прошли аудит Института пищевой безопасности Азербайджана, где среди наших экспортируемых продуктов мы заявили и мороженое пломбир.Также на экспорт уходят творог, сладкосливочное масло, сухое обезжиренное и цельное молоко.
Наталья Субко, начальник производства предприятия "Сморгонские молочные продукты" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"

Ставку на качество делают и на промышленном производстве. Агрегатный завод, входящий в холдинг МТЗ, - градообразующее предприятие. Обеспечивает техникой сельское и коммунальное хозяйство страны.

Мини-трактор "Беларус" выпускается на предприятии на протяжении 13 лет исключительно на ручном конвейере. Может достигать скорость до 20 километров в час.


Изображение
За последние три года было приобретено уже более 20 единиц нового современного оборудования, на сегодняшний день разработан бизнес-план по строительству современной окрасочной камеры и гальванического покрытия. Мы ждем еще четыре единицы оборудования и лазерную установку.
В год на "Сморгонском агрегатном заводе" производят более тысячи таких машин, а также около десяти тысяч мотоблоков и другой техники. География экспорта широкая - даже после введения санкций охватывает около двадцати стран мира.Александр Бурко, директор ОАО "Сморгонский агрегатный завод"

На предприятии работают более 1100 человек. Ставку делают на молодых специалистов. Для них открыто около 150 вакансий.

Вероника Ступенько, инженер по нормированию труда ОАО "Сморгонский агрегатный завод»:
Не пожалела, что меня распределили в этот город. Мне очень нравится он. Мне нравится наш завод - есть все необходимое для развития специалиста и карьеры. Я собираюсь здесь остаться и развиваться дальше.Также Сморгонский район стал местом для комфортной жизни семьи Атрахович. Дмитрий из Беларуси, его супруга Екатерина из Украины. Молодые люди сменили немало городов и стран, прежде чем сделали свой выбор.

Дмитрий Атрахович, житель хутора Окушково:
Мы ездили с Катей по Европе, и жили в Европе долгое время. Но хорошо там, где нас нет. Мы поняли - это прекрасно, приехали в Беларусь и ни разу не пожалели об этом. Это подтвердилось на практике жизни, что у меня будет бесконечное количество возможностей реализовать себя.Так и вышло. Сперва Дмитрий попытал счастья в ремесленном деле. Здесь на помощь пришло государство - выдало субсидию на открытие собственного дела в размере двух тысяч белорусских рублей. Затем зародилась идея создать перепелиную мини-ферму. Сегодня на тридцати шести квадратах земли семья держит порядка двух с половиной тысяч голов. Небольшое хозяйство Дмитрия и Екатерины дает в год порядка 300 тысяч перепелиных яиц, три тонны меда и примерно 500 литров масла. Производство практически безотходное - из жмыха готовят халву, каши и хлебцы. На базе уже родного хутора молодая семья мечтает создать место, где другие будут делиться опытом, обучаться ремеслам и осваивать сельский труд. Как показала практика, собственное дело не всегда нуждается в столичной прописке.

Радушно и по-праздничному встречают туристов в музее-усадьбе Огинского в деревне Залесье. Это поместье все еще помнит жаркие политические споры, топот парадных туфель и шелест накрахмаленных женский платьев, звуки инструментов, исполняющих еще непризнанный шедевр завтрашнего дня - полонез Огинского.

Здесь, в родовом имении, легендарный композитор со своей женой и детьми провел, пожалуй, самые плодотворные годы и написал произведение, о котором знает весь мир.
В год на "Сморгонском агрегатном заводе" производят более тысячи таких машин, а также около десяти тысяч мотоблоков и другой техники. География экспорта широкая - даже после введения санкций охватывает около двадцати стран мира.Александр Бурко, директор ОАО "Сморгонский агрегатный завод"

К слову, полонез Огинского носит название "Прощание с Родиной". Говорят, в 18-м веке маэстро его писал, как будто бы предчувствуя, что в Залесье не вернется никогда. Сейчас же жители Сморгонского края наоборот приезжают сюда. Ведь в небольшом районе Гродненской области созданы все условия для развития и жизни.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все