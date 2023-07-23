Сморгонский район - место для жизни, рассказываем почему

Вероника Ступенько, инженер по нормированию труда ОАО "Сморгонский агрегатный завод»:

Не пожалела, что меня распределили в этот город. Мне очень нравится он. Мне нравится наш завод - есть все необходимое для развития специалиста и карьеры. Я собираюсь здесь остаться и развиваться дальше. Также Сморгонский район стал местом для комфортной жизни семьи Атрахович. Дмитрий из Беларуси, его супруга Екатерина из Украины. Молодые люди сменили немало городов и стран, прежде чем сделали свой выбор.



Дмитрий Атрахович, житель хутора Окушково:

Мы ездили с Катей по Европе, и жили в Европе долгое время. Но хорошо там, где нас нет. Мы поняли - это прекрасно, приехали в Беларусь и ни разу не пожалели об этом. Это подтвердилось на практике жизни, что у меня будет бесконечное количество возможностей реализовать себя. Так и вышло. Сперва Дмитрий попытал счастья в ремесленном деле. Здесь на помощь пришло государство - выдало субсидию на открытие собственного дела в размере двух тысяч белорусских рублей. Затем зародилась идея создать перепелиную мини-ферму. Сегодня на тридцати шести квадратах земли семья держит порядка двух с половиной тысяч голов. Небольшое хозяйство Дмитрия и Екатерины дает в год порядка 300 тысяч перепелиных яиц, три тонны меда и примерно 500 литров масла. Производство практически безотходное - из жмыха готовят халву, каши и хлебцы. На базе уже родного хутора молодая семья мечтает создать место, где другие будут делиться опытом, обучаться ремеслам и осваивать сельский труд. Как показала практика, собственное дело не всегда нуждается в столичной прописке.



Радушно и по-праздничному встречают туристов в музее-усадьбе Огинского в деревне Залесье. Это поместье все еще помнит жаркие политические споры, топот парадных туфель и шелест накрахмаленных женский платьев, звуки инструментов, исполняющих еще непризнанный шедевр завтрашнего дня - полонез Огинского.



Здесь, в родовом имении, легендарный композитор со своей женой и детьми провел, пожалуй, самые плодотворные годы и написал произведение, о котором знает весь мир.

В год на "Сморгонском агрегатном заводе" производят более тысячи таких машин, а также около десяти тысяч мотоблоков и другой техники. География экспорта широкая - даже после введения санкций охватывает около двадцати стран мира. Александр Бурко, директор ОАО "Сморгонский агрегатный завод"