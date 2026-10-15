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"Смотри. Живи. Цени" - названа главная идея XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад"

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XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 30 октября по 6 ноября.

15 октября в обновленном кинотеатре "Москва" состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали подробности подготовки к кинофоруму и была объявлена конкурсная программа фестиваля.

Слоганом "Смотри. Живи. Цени" в 2026 году объединят киноленты в 8 конкурсных показах. Известно, что для участия в них пришло более 3 300 заявок из 108 стран мира.

30 октября пространство кинотеатра "Москва" в Минске преобразуется. Именно здесь будет проходить церемония открытия международного кинофестиваля "Лістапад" - он вернется из Дворца Республики, и красная дорожка на улице будет встречать именитых гостей. Их список пока не разглашается. Организаторы обещают, что в пространстве кинотеатра будет своеобразный кинолабиринт, а также много зон для фото и интервью.

Конечно же, кроме самой красивой церемонии открытия, которую будет сопровождать живая музыка, будут говорить о кинофильмах - юбилярах нынешнего года. Откроет фестиваль лента Игоря Угольникова "Батька Минай".

А всего в форуме киноискусства будут участвовать 153 ленты из 55 стран мира. Пока цифры такие, организаторы называют их осторожно, ведь все еще может измениться. Заявки пришли из 108 стран, и новая группа программных директоров тщательно отбирала киноленты.

Яника Престинская, программный директор основного конкурса игрового кино ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад"

Яника Престинская, программный директор основного конкурса игрового кино ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад": "Всего за этот период мы проработали более 700 заявок из разных стран. Это фильмы из Танзании, Индии, Российской Федерации, Казахстана, очень большое количество работ из Марокко. Каждая из них - это уникальная история жизни человека, его путь, его стремление".

Александр Петрович, программный директор национального конкурса ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад"

Александр Петрович, программный директор национального конкурса ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад": "Я уже второй год являюсь программным директором национального конкурса и могу сказать однозначно: белорусское кино было, есть и будет. В этом году поступило значительно больше заявок. Особенно радует, что наряду с профессиональными кинорежиссерами заявки подавали и непрофессиональные режиссеры, в том числе молодежь. Пласт молодежного кино оказался довольно большим, и мы, конечно, не могли обойти такую тему, как чернобыльская трагедия. В 2026 году 40 лет со дня аварии на Чернобыле, поэтому эта тема проходила красной линией в материалах, которые пришли к нам для рассмотрения на национальный конкурс".

Будет ли то самое кино, которому уже аплодировали Венеция и Канны, пока неизвестно. Но что точно известно, что конкурсные показы пройдут в пяти кинотеатрах Минска.

Стоимость билетов составит от 8 до 12 рублей. На следующей неделе они поступят в продажу.

Разделы:

ОбществоИскусство

Теги:

кинотеатр МоскваКинофестиваль

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