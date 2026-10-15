"Смотри. Живи. Цени" - названа главная идея XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад"

Краткий пересказ от ИИ

XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 30 октября по 6 ноября.

15 октября в обновленном кинотеатре "Москва" состоялась пресс-конференция, на которой журналистам рассказали подробности подготовки к кинофоруму и была объявлена конкурсная программа фестиваля.

Слоганом "Смотри. Живи. Цени" в 2026 году объединят киноленты в 8 конкурсных показах. Известно, что для участия в них пришло более 3 300 заявок из 108 стран мира.

30 октября пространство кинотеатра "Москва" в Минске преобразуется. Именно здесь будет проходить церемония открытия международного кинофестиваля "Лістапад" - он вернется из Дворца Республики, и красная дорожка на улице будет встречать именитых гостей. Их список пока не разглашается. Организаторы обещают, что в пространстве кинотеатра будет своеобразный кинолабиринт, а также много зон для фото и интервью.

Конечно же, кроме самой красивой церемонии открытия, которую будет сопровождать живая музыка, будут говорить о кинофильмах - юбилярах нынешнего года. Откроет фестиваль лента Игоря Угольникова "Батька Минай".

А всего в форуме киноискусства будут участвовать 153 ленты из 55 стран мира. Пока цифры такие, организаторы называют их осторожно, ведь все еще может измениться. Заявки пришли из 108 стран, и новая группа программных директоров тщательно отбирала киноленты.

Яника Престинская, программный директор основного конкурса игрового кино ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад": "Всего за этот период мы проработали более 700 заявок из разных стран. Это фильмы из Танзании, Индии, Российской Федерации, Казахстана, очень большое количество работ из Марокко. Каждая из них - это уникальная история жизни человека, его путь, его стремление".

Александр Петрович, программный директор национального конкурса ХХХII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад": "Я уже второй год являюсь программным директором национального конкурса и могу сказать однозначно: белорусское кино было, есть и будет. В этом году поступило значительно больше заявок. Особенно радует, что наряду с профессиональными кинорежиссерами заявки подавали и непрофессиональные режиссеры, в том числе молодежь. Пласт молодежного кино оказался довольно большим, и мы, конечно, не могли обойти такую тему, как чернобыльская трагедия. В 2026 году 40 лет со дня аварии на Чернобыле, поэтому эта тема проходила красной линией в материалах, которые пришли к нам для рассмотрения на национальный конкурс".

Будет ли то самое кино, которому уже аплодировали Венеция и Канны, пока неизвестно. Но что точно известно, что конкурсные показы пройдут в пяти кинотеатрах Минска.

Стоимость билетов составит от 8 до 12 рублей. На следующей неделе они поступят в продажу.