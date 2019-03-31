ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Смотрите 1 апреля проект "Наши" о белорусских докторах

1 апреля премьера из цикла "Наши", посвященная белорусским докторам. Целый месяц будут выходить серии о жизни и работе известных и талантливых врачей разных специализаций - педиатрии, нейро- и кардиохирургии, трансплантологии. Они сами, а также их семьи, друзья и коллеги расскажут, для чего приходят в профессию, как каждый день спасают жизни, что помогает разгрузиться после сложнейших операций.

В этом году, к слову, отечественная система здравоохранения празднует солидный юбилей - ей исполняется 100 лет. И медицине действительно есть чем гордиться. Особенно выдающимися специалистами. Первая серия посвящена известному детскому врачу Дмитрию Чеснову.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все