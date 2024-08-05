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Смотрите 5 августа фильм "Совет безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде"
5 августа исполняется 30 лет со дня создания Совета безопасности Беларуси.
К юбилею журналисты АТН подготовили фильм "Совет безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде", рассказывающий о том, как создавалась структура, с какими трудностями пришлось столкнуться белорусским силовикам в 1990-е и последующие годы. А государственные секретари, возглавлявшие Совет безопасности в разные года, поделятся подробностями о работе в прошлом и настоящем.
В эти дни мы отмечаем 30-летие с момента создания института президентства. 30 лет назад народ Беларуси выбрал своего главу государства, лидера нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Рабочим органом Президента в сфере обеспечения национальной безопасности на протяжении всего этого времени является Государственный секретариат Совета безопасности. За это время под руководством Президента нам удалось создать сильную и процветающую Беларусь, которая строит свою суверенную политику. Наша страна все эти годы является образцом, донором глобальной и региональной безопасности.
"Вопросы национальной безопасности стоят во главе угла в любом государстве, потому что когда обеспечена безопасность, надежно функционирует экономика, развивается сельское хозяйство, создаются новые производственные мощности, развивается культура, улучшается благосостояние наших граждан - один из самых важных факторов развития любого государства. Сегодня геополитическая обстановка, к сожалению, характеризуется нарастанием негативных рисков, вызовов и угроз. И чтобы нейтрализовать эти угрозы, нужна скоординированная работа всех субъектов системы обеспечения национальной безопасности под руководством нашего Президента, Председателя Совета безопасности. Мы сегодня работаем в одной команде, потому что время сегодня выбрало нас", - отметил Александр Вольфович.
Фильм "Совет безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде" смотрите 5 августа в вечернем эфире "Беларусь 1" после программы "Понятная политика".
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