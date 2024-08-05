Смотрите 5 августа фильм "Совет безопасности Республики Беларусь. 30 лет в одной команде"

В эти дни мы отмечаем 30-летие с момента создания института президентства. 30 лет назад народ Беларуси выбрал своего главу государства, лидера нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Рабочим органом Президента в сфере обеспечения национальной безопасности на протяжении всего этого времени является Государственный секретариат Совета безопасности. За это время под руководством Президента нам удалось создать сильную и процветающую Беларусь, которая строит свою суверенную политику. Наша страна все эти годы является образцом, донором глобальной и региональной безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси