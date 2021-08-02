Смотрите документальный сериал о том, как Беларусь победила цветную революцию

Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом мирных митингов и протестов. Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного -от задумки до провала.

Смотрите с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя пару часов документальный сериал о том, как наша страна победила цветную революцию. Сразу после "Панорамы" в 21:45 на "Беларусь 1".