Смотрите и слушайте голос песняра в проекте АТН "В открытом доступе"

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Здесь жил народный поэт Беларуси Якуб Колас. Со всей страны ему писали колхозники, воины Советской армии, начинающие писатели, школьники, земляки.









За участие в подпольном учительском съезде Виленская окружная судебная палата в 1908 году приговорила Якуба Коласа к трем годам тюремного заключения. Но и из неволи доходил до народа голос поэта.









3 ноября 1942 года в Ташкенте партийная советская общественность и представители белорусского народа отметили 60-летие народного поэта Беларуси Якуба Коласа.









Встреча Якуба Коласа и деда Талаша. Одной и любимых книг белорусского народа является повесть "Дрыгва" о борьбе белорусских партизан против белопольских захватчиков.





"Мір і вайна - два словы, якія займаюць мыслі іпачуцці людзей".

Якуб Колас