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Смотрите и слушайте голос песняра в проекте АТН "В открытом доступе"
Агентство теленовостей в Год исторической памяти представляет проект "В открытом доступе". У нас нет тайн.
Здесь жил народный поэт Беларуси Якуб Колас. Со всей страны ему писали колхозники, воины Советской армии, начинающие писатели, школьники, земляки.
За участие в подпольном учительском съезде Виленская окружная судебная палата в 1908 году приговорила Якуба Коласа к трем годам тюремного заключения. Но и из неволи доходил до народа голос поэта.
3 ноября 1942 года в Ташкенте партийная советская общественность и представители белорусского народа отметили 60-летие народного поэта Беларуси Якуба Коласа.
Встреча Якуба Коласа и деда Талаша. Одной и любимых книг белорусского народа является повесть "Дрыгва" о борьбе белорусских партизан против белопольских захватчиков.
"Мір і вайна - два словы, якія займаюць мыслі іпачуцці людзей".
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