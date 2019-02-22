В мире в последнее время все более популярными становятся яркие заголовки, вызывающие публикации и вырванные из контекста, а то и вовсе надуманные новости.

На этотраз в центре внимания "Клуба редакторов" - эхо сочинских переговоров.Без повторов! Только эксклюзив от гостя - председателя Союза журналистов Россиии, конечно, аргументы белорусского медиасообщества. А также кто и зачемпытается приравнять террористов к героям? Смотрите "Клуб редакторов"сегодня сразу после "Панорамы".