Смотрите "На контроле Президента" в эту среду на "Беларусь 1"

Дисциплина - то, чему у спецназа еще надо поучиться отдельным хозяйственникам. Эта тема стала ключевой в новой серии проекта "На контроле Президента". Эфир - в эту среду на "Беларусь 1". Корреспонденты побывали в калийных шахтах, на стройплощадках и производстве.