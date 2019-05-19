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Смотрите "На контроле Президента" в эту среду на "Беларусь 1"

Дисциплина - то, чему у спецназа еще надо поучиться отдельным хозяйственникам. Эта тема стала ключевой в новой серии проекта "На контроле Президента". Эфир - в эту среду на "Беларусь 1". Корреспонденты побывали в калийных шахтах, на стройплощадках и производстве.

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