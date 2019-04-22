Смотрите новую серию проекта "На контроле Президента". "Возрожденные земли"

Еще один эксперимент, который проводился по поручению Президента, уже приносит свои плоды. Пасека в Полесском радиационно-экологическом заповеднике наращивает объемы продукции. Сегодня на этих землях удается получать чистый мед. Показатели безопасности в десятки раз ниже нормы. На сегодня пчеловоды открыли еще несколько дополнительных пасек на территории заповедника. Валовой сбор меда вырос более чем в два раза.



Юго-восток страны, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, всегда был на контроле Главы государства. Особое внимание сельскому хозяйству и развитию экономики в пострадавших районах. Что уже сделано и что еще предстоит сделать? Наши корреспонденты расскажут в новой серии проекта АТН "На контроле Президента" "Возрожденные земли".



