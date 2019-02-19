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Смотрите новый проект "Дай пять!"

Добравшись до Раубичей, каждый болельщик сможет погрузиться в уникальную биатлонную культуру, которая особенно ощущается в нескольких странах на планете, и Беларусь в их числе. Все гости не перестают отмечать готовность зимнего спорткомплекса к чемпионату Европы, болельщики составляют планы на ближайшие дни с учетом интригующих гонок, а биатлонисты мечтают о таких драгоценных наградах. А ведь многое остается за кадром телетрансляций и не видно с трибун.

Агентство теленовостей запустило проект "Дай пять!", в котором наша творческая команда старается посмотреть на этот увлекательнейший и без того популярный вид спорта еще глубже и пробраться туда, куда порой не пускают журналистов. В рамках "Панорамы" вашему вниманию первый выпуск проекта, который уже доступен в социальных сетях Агентства теленовостей. Их можно будет увидеть и в эфире "Беларусь 5" (видео).

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