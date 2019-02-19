Смотрите новый проект "Дай пять!"

Добравшись до Раубичей, каждый болельщик сможет погрузиться в уникальную биатлонную культуру, которая особенно ощущается в нескольких странах на планете, и Беларусь в их числе. Все гости не перестают отмечать готовность зимнего спорткомплекса к чемпионату Европы, болельщики составляют планы на ближайшие дни с учетом интригующих гонок, а биатлонисты мечтают о таких драгоценных наградах. А ведь многое остается за кадром телетрансляций и не видно с трибун.