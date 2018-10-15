Смотрите очередную серию "Экологически чистые продукты" проекта "На контроле Президента" 17 октября

Во всем мире это популярное направление. Спрос на зеленые продукты в разы превышает предложение. Может ли Беларусь стать неотъемлемой частью экорынка и предложить свой уникальный экопродукт? Как наш фермер продвигает зеленые технологии? И почему органическую продукцию под белорусской маркой на прилавках почти не найти? А также чем фермеру поможет новый закон об органике? "Экологически чистые продукты" - очередная серия проекта "На контроле Президента". Смотрите в среду вечером сразу после "Панорамы".