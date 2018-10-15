ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Смотрите очередную серию "Экологически чистые продукты" проекта "На контроле Президента" 17 октября

В нашей стране два десятка производителей работают на принципах органического земледелия: выращивают экологически чистую продукцию.

Во всем мире это популярное направление. Спрос на зеленые продукты в разы превышает предложение. Может ли Беларусь стать неотъемлемой частью экорынка и предложить свой уникальный экопродукт? Как наш фермер продвигает зеленые технологии? И почему органическую продукцию под белорусской маркой на прилавках почти не найти? А также чем фермеру поможет новый закон об органике? "Экологически чистые продукты" - очередная серия проекта "На контроле Президента". Смотрите в среду вечером сразу после "Панорамы".   

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все