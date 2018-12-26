3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Смотрите очередную серию проекта "Малая родина"
Вписать свое имя в историю своей малой родины! Это один из девизов уходящего года. Масштабный проект большой страны поддержали тысячи людей, в том числе и за границей. Вспомнить свои корни и сделать место, где ты родился, хоть чуточку краше - основная идея этой программы. И дело тут не в цене вопроса, а скорее в отношении к своему прошлому, к месту, где осталась частичка твоей души. Агентство теленовостей в преддверии нового года подготовило очередную серию проекта "Малая родина". История из жизни, которая, по мнению авторов, будет близка миллионам белорусов.
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Политика
Все
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов