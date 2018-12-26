Смотрите очередную серию проекта "Малая родина"

Вписать свое имя в историю своей малой родины! Это один из девизов уходящего года. Масштабный проект большой страны поддержали тысячи людей, в том числе и за границей. Вспомнить свои корни и сделать место, где ты родился, хоть чуточку краше - основная идея этой программы. И дело тут не в цене вопроса, а скорее в отношении к своему прошлому, к месту, где осталась частичка твоей души. Агентство теленовостей в преддверии нового года подготовило очередную серию проекта "Малая родина". История из жизни, которая, по мнению авторов, будет близка миллионам белорусов.