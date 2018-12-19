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Новая серия проекта "На контроле Президента"

Создать условия для трудоустройства, обеспечить комфорт для специалистов и, конечно, предоставить жилье. Эти задачи поставлены на высшем уровне. За судьбой минской агломерации пристально следит Президент. Что сегодня тормозит развитие городов-спутников и как выполняются поручения Главы государства? Новая серия проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента".

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