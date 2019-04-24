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Смотрите "На контроле Президента" о возрожденных после аварии на ЧАЭС землях
Беларусь подходит к годовщине аварии на ЧАЭС. Более чем за 30 лет сделано многое: пострадавшие регионы развиваются, сельское хозяйство, промышленность и медицина. Но главное - есть ориентиры на дальнейшее будущее. Эта тема станет главной и в новой серии проекта "Возрожденные земли. На контроле Президента". Смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1".
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