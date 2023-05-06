Смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей "Минск - Санкт-Петербург. Соединяя мосты" вечером 6 мая

От фармацевтики до комфортной и быстрой перевалки грузов. Беларусь и Санкт-Петербург укрепляют торговые, логистические и кооперационные маршруты. Годовой товарооборот превысил уже 2 млрд долларов, где 1,5 млрд - белорусский экспорт.

Журналисты Белтелерадиокомпании съездили в Северную столицу России и убедились, что белорусское здесь знают и любят.