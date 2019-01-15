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Смотрите специальный репортаж "БССР. Начало пути" 17 января в 21:45

Стремление белорусов жить в собственном доме. Именно этому способствовали события 1917 года. Первый Всебелорусский съезд - это попытка провозглашения Беларуси как самостоятельного государства. Сталин одобрил идею съезда и всячески поддерживал его проведение.

В ноябре 1918 года вопрос национального государственного самовыражения становится особо острым. ЦК партии решил по многим соображениям согласиться с белорусскими товарищами на образование Белорусского советского правительства.

Смотрите специальный репортаж "БССР. Начало пути" 17 января в21:45.

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