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Смотрите специальный репортаж о XI Международном фестивале "Вечный огонь" в Волгограде

А еще на постсоветском пространстве одна на всех общая история. Сегодня сразу после "Панорамы" смотрите специальный репортаж из Волгограда. Каков взгляд на уроки Великой Отечественной войны? Какое оно – новое слово о войне? Исследователи открывают скрытые ранее ужасы, которым подвергся советский народ. Эта трепетная тема проходит через судьбы поколений и ложится в основу новых документальных проектов, с которыми съемочная группа Агентства теленовостей познакомилась на XI Международном фестивале "Вечный огонь" в Волгограде ".

Смотрите специальный репортаж "Вечный огонь"ЗДЕСЬ

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