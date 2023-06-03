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Смотрите специальный репортаж о XI Международном фестивале "Вечный огонь" в Волгограде
А еще на постсоветском пространстве одна на всех общая история. Сегодня сразу после "Панорамы" смотрите специальный репортаж из Волгограда. Каков взгляд на уроки Великой Отечественной войны? Какое оно – новое слово о войне? Исследователи открывают скрытые ранее ужасы, которым подвергся советский народ. Эта трепетная тема проходит через судьбы поколений и ложится в основу новых документальных проектов, с которыми съемочная группа Агентства теленовостей познакомилась на XI Международном фестивале "Вечный огонь" в Волгограде ".
Смотрите специальный репортаж "Вечный огонь"ЗДЕСЬ
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