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Смотрите телевизионную версию торжественного собрания и праздничный концерт сразу после "Панорамы"

Смотрите телевизионную версию торжественного собрания и праздничный концерт сразу после "Панорамы"

Телевизионную версию торжественного собрания, посвященного Дню Независимости, и праздничного концерта Белтелерадиокомпания покажет сегодня на каналах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сразу после "Панорамы".

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