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Смотрите в 9 вечера в "Главный эфир"

До старта эстафеты огня "Пламя мира" чуть более месяца. Это событие предвосхитит ІІ Европейские игры.

Кем создавался и как выглядит символ мультиспортивного форума? Большой репортаж смотрите в 9 вечера в "Главном эфире".

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