Проект "Паспорт объекта" расскажет о стадионе "Динамо"

Главная футбольная и легкоатлетическая арена страны. Очередной выпуск проекта "Паспорт объекта" посвящен стадиону "Динамо". Именно здесь во время II Европейских игр пройдут соревнования по легкой атлетике, церемонии открытия и закрытия. VIP-ложи, пресс-центр, раздевалки. Смотрите сегодня вечером в рамках "Панорамы" проект "Паспорт объекта".