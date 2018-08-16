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Проект "Паспорт объекта" расскажет о стадионе "Динамо"

Главная футбольная и легкоатлетическая арена страны. Очередной выпуск проекта "Паспорт объекта" посвящен стадиону "Динамо". Именно здесь во время II Европейских игр пройдут соревнования по легкой атлетике, церемонии открытия и закрытия. VIP-ложи, пресс-центр, раздевалки. Смотрите сегодня вечером в рамках "Панорамы" проект "Паспорт объекта".  

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