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Сможет ли новый закон "забетонировать" старые проблемы в строительной отрасли Беларуси - ответы в проекте "На контроле Президента"
В Беларуси уменьшается количество долгостроев - в стране насчитывается порядка 30 сверхнормативных домов. Это в 10 раз меньше, чем было в 2013 году. Каждый долгострой находится на контроле компетентных органов. В стране был пройден большой путь, в том числе с кардинальными изменениями в законодательстве.
Как удалось добиться оттепели на замороженных объектах? Кто и как сейчас строит жилье для белорусов? И может ли типовая застройка быть не такой, как у всех? Совместный проект Комитета госконтроля и Агентства теленовостей "На контроле Президента" 8 августа в вечернем эфире "Беларусь 1".
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