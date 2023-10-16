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Сможет ли приход к власти оппозиции в Польше изменить отношения с Беларусью
Для оппозиционной коалиции политической победой было бы, если бы они начали выстраивать позитивные отношения с Беларусью. Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Сыч в программе"Панорама".
Народным голосованием поляки показали, что они не разделяют политику действующей власти.
"Я не уверен, что удастся сформировать свою оппозиционную коалицию по многим причинам. Но важно понимать, что для оппозиционной коалиции политической победой было бы, если бы они начали выстраивать позитивные отношения с Беларусью, - считает журналист. - Открыли бы границы, сделали такой шаг, как безвиз для граждан Беларуси, - это бы серьезно подняло рейтинг партии".
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