SMS-повестки будут официальным уведомлением, а срок выплаты пособия по безработице сокращен. Депутаты поддержали поправки в законы

Cотовые операторы должны предоставлять военкоматам телефонные номера военнообязанных. Для того чтобы высылать SMS-повестки, которые будут считаться официальным уведомлением.

Эти новации приняла сегодня Палата представителей, поддержав закон о национальной безопасности. Планируют повысить и возраст постановки на учет в военкомате с 16 до 17 лет. Также детально прописано, кто подходит к службе по контракту. В ином случае нужно решение Президента. А вот на работы оборонного характера могут привлекать тех, кому уже есть 16 на добровольных началах с сохранением места работы, должности и среднего заработка.

Также депутаты поддержали и поправки в закон о занятости. Так, пособие по безработице будут платить вместо 6 месяцев только 3. При этом, не бросая помогать с трудоустройством. Но это норма не для всех. Учитываться будет и непростая ситуация на рынке труда отдельных регионов.