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СМС-повестки на военную службу могут ввести в Беларуси
Белорусское правительство предложило парламентариям рассмотреть законопроект, предусматривающий возможность вызова граждан в военкомат и на военную службу в том числе посредством СMС-оповещений, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Такой способ также планируют использовать для вызова белорусов на мероприятия мобилизационной подготовки и самой мобилизации.
В случае, если кто-то из состоящих или обязанных состоять на воинском учете решит сменить номер телефона, ему необходимо сообщить об этом в военкомат. Операторы связи будут обязаны в течение недели по запросу военкоматов и областных управлений КГБ не только рассылать СMС-сообщения о призыве, но и представлять сведения об абонентских номерах.
В законопроекте также предусмотрено, что повестки под расписку смогут вручать как по месту работы, так и по реальному месту нахождения граждан. Верхнюю границу наказания за уклонение от призыва планируют повысить с двух до трех лет.
Фото из открытых интернет-источников
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