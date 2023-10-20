СМС-повестки на военную службу могут ввести в Беларуси

Белорусское правительство предложило парламентариям рассмотреть законопроект, предусматривающий возможность вызова граждан в военкомат и на военную службу в том числе посредством СMС-оповещений, сообщаетагентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Такой способ также планируют использовать для вызова белорусов на мероприятия мобилизационной подготовки и самой мобилизации.

В случае, если кто-то из состоящих или обязанных состоять на воинском учете решит сменить номер телефона, ему необходимо сообщить об этом в военкомат. Операторы связи будут обязаны в течение недели по запросу военкоматов и областных управлений КГБ не только рассылать СMС-сообщения о призыве, но и представлять сведения об абонентских номерах.