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"Смысл жизни" актера Сергея Чекереса завтра на "Беларусь 1"

Украинец, сыгравший белорусского Гамлета и покоривший полосы советских "Известий", в 24 года раскрыл свой смысл жизни. Завтра на "Беларусь 1" откровения от заслуженного артиста Беларуси Сергея Чекереса. Десятки его ролей в афише драматического театра имени Горького.

Он отказался от кинокарьеры в пользу гоголевской "Женитьбы" на театральных подмостках

Помогает ли образ Дон Жуана вне кулис, почему у актера с украинским паспортом не сложилось с театрами Киева и в чем причина развода с единственной женщиной - дирижером Беларуси? Детали жизни ранним утром в

8:30

перед выпуском новостей.

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