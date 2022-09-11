Сначала хотел "получить пулю", а потом заключил сделку со следствием

"Лучше получить пулю, чем сесть в тюрьму". Так рассуждал один из заговорщиков Юрий Зенкович до того, как его взяли за намерение совершить в Беларуси вооруженный госпереворот и убить Президента и высших должностных лиц. На неделе ему и другим соучастникам суд вынес сроки наказания. Кстати, Зенкович единственный, кто заключил сделку со следствием. Да, с белорусским следствием, которое он также хотел устранить в ходе госпереворота. Зачем заключил? Да чтобы уменьшить себе срок. Своих слов о том, что лучше пуля, чем тюрьма, он на процессе не вспоминал.

Минский суд назначил Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы. Александру Федуте и Григорию Костусеву - по 10 лет. Ольге Голубович и Денису Кравчуку - по 2,5 года лишения свободы. Вот так закончилась история тех, кто планировал через кровь и ценой жизней других захватить власть, смаковал в беседах устранение Президента, делил отрасли государства, которые планировалось прибрать себе. В общем люди со светлыми лицами оказались банальными мошенниками, которые хотели устроить свою жизнь за счет других. Вот и все принципы этих мятежников. Часть из них еще прячется за рубежом, но рано или поздно они также предстанут перед судом, уверен наш корреспондент Евгений Горин (смотрите подробности в видео).