Сначала мигранты - потом простые поляки? Почему применение оружия против беженцев вызывает волнения в Польше?

Многие в Польше считают, что это и есть тот случай, когда правительство хочет оправдать возможность применения оружия напрямую против людей. Сегодня это мигранты, но завтра может оказаться, что будут какие-то беспорядки из-за экономической обстановки в Польше, и будут выступать поляки. Но законы останутся те же самые, и те разрешения применять оружие против мигрантов сегодня могут быть полезными для властей применять оружие против собственного народа. Так что тут сегодня много мыслей по этому поводу, но все они нехорошие.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"