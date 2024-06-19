3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сначала мигранты - потом простые поляки? Почему применение оружия против беженцев вызывает волнения в Польше?
Многие в Польше считают, что разрешение применять оружие в отношении нелегальных мигрантов может стать переходным звеном при борьбе с инакомыслящими. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал политолог Александр Яцек. В студии обсуждалась милитаризация польской границы и создание закрытой буферной зоны. Эксперт рассказал, какие контракты на покупку вооружений подписала Варшава и что в целом происходит с нагнетанием военной истерии вдоль границ.
Многие в Польше считают, что это и есть тот случай, когда правительство хочет оправдать возможность применения оружия напрямую против людей. Сегодня это мигранты, но завтра может оказаться, что будут какие-то беспорядки из-за экономической обстановки в Польше, и будут выступать поляки. Но законы останутся те же самые, и те разрешения применять оружие против мигрантов сегодня могут быть полезными для властей применять оружие против собственного народа. Так что тут сегодня много мыслей по этому поводу, но все они нехорошие.
Проект АТН "Тренды" - сегодня после "Панорамы"
А также что будет с американским долларом после того, как США ввели дополнительные санкции? Что значит мир без России по формуле Зеленского? Зачем НАТО планирует привести ядерное оружие в состояние боевой готовности? Смотрите проект "Тренды" сегодня после "Панорамы".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов