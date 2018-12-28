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Снег и до 5 мороза прогнозируют синоптики на ближайшие дни

Ситуацию на дорогах будет осложнять туман и гололедица. Новый год встретим с мокрым снегом, а градусники покажут около нуля.

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