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Снег и гололедицу прогнозируют в Беларуси 6 марта

В Беларуси сегодня прогнозируется небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.

Температура воздуха от минус 2 до плюс 3. В некоторых районах ветрено: порывы местами будут достигать 14 метров в секунду.

В выходные шквалы пронеслись по Гродненской области. Ветер срывал кровли домов и строений, обесточил по стране 145 населенных пунктов.

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