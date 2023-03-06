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Снег и гололедицу прогнозируют в Беларуси 6 марта
В Беларуси сегодня прогнозируется небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.
Температура воздуха от минус 2 до плюс 3. В некоторых районах ветрено: порывы местами будут достигать 14 метров в секунду.
В выходные шквалы пронеслись по Гродненской области. Ветер срывал кровли домов и строений, обесточил по стране 145 населенных пунктов.
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