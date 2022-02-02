Снег и наледь из-за перепадов температур - потенциальная опасность для водителей

Февраль стартовал в Беларуси настоящей зимней погодой. Снег и возможная наледь из-за перепадов температур - потенциальная опасность для водителей. ГАИ контролирует обстановку на дорогах. Инспекторы в первую очередь обращают внимание на соблюдение скоростного режима. Также просят следить за перестроениями и торможениями - все маневры должны быть плавными. Опасаться стоит и сильных порывов ветра.



ГАИ мониторит также и состояние дорожного покрытия, своевременную уборку снега. Перед выездом в снегопад автолюбителям советуют проверить уровень жидкости в бачке омывателя.