Снег на дорогах Минской области чистят более 250 снегоочистительных машин

ГАИ Минской области проводит постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети на предмет качественной обработки противогололедными материалами как проезжей части, так и тротуаров с пешеходными дорожками. Об этом пишет БелТА.



За прошедшие сутки дорожными и коммунальными организациями израсходовано более 1700 т песчано-соляной смеси. В настоящее время на дорогах Минской области работает более 250 единиц снегоочистительной техники.



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