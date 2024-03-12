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Снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси 12 марта

Снег с дождем и гололед ожидаются в Беларуси 12 марта

Снег с дождем и гололед ожидаются сегодня в Беларуси, пишет БЕЛТА.

Сегодня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западной части страны скажется влияние фронтального раздела.

Днем будет облачно с прояснениями. В утренние и дневные часы по юго-западной части страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Утром местами ожидается слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит плюс 2-8 градусов.

Фото:pixabay.com

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