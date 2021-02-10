Снегири активизировались в морозную погоду

Небывалое количество снегирей возле кормушек фиксируют орнитологи и жители городов и деревень. Такой "пернатый бум" специалисты объясняют аномально холодной погодой и сильными снегопадами. Нетипичный для последних лет февраль и вынудил снегирей вернуться в столицу и в другие населенные пункты в поисках еды. Птиц с ярким оперением с готовностью ловят в объективы фотокамер жители Минска и области. Вообще же снегири не редкость для нашей страны. Летом они гнездятся в еловых лесах, где их трудно заметить. А вот зимой они более заметны и активны.