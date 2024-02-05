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Снегопад становится причиной опасной ситуации на дорогах

Снегопад становится причиной опасной ситуации на дорогах. Заметает столичные улицы и проспекты, скоростные магистрали. ГАИ рекомендует соблюдать правила и снижать скорость. Особенно это актуально на мостах и путепроводах, на этих участках наиболее частые обледенения покрытия. Ближний свет фар следует использовать также и во время светового дня. Также особое внимание соблюдению дистанции.

Следить необходимо за техническим состоянием авто. Внимание надо обращать на функционирование стеклоочистителей и следить за уровнем жидкости для обмывания стекла.

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