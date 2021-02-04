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Снегопад в Беларуси: обрушение рыночного павильона в Гродно и спецплан ГАИ "Погода"

По данным Белэнерго, роста числа отключений по стране не зафиксировано. Есть единичные отключения электроэнергии в некоторых районах, они оперативно устраняются.

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