Снегопады обрушились на Беларусь

Со вчерашнего дня осадки пришли на запад Беларуси. Такие сугробы сейчас лежат в Бресте. Утром невозможно было проехать по трассе между Несвижем и Березой. Автомобили двигались фактически не по четырем полосам, а по двум. Уже несколько часов метет и в Минске. На некоторых участках столичных дорог возможны снежные заносы, гололедица. Поэтому водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными.