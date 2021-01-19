Снегоплавильная станция в Минске работает круглые сутки

В Минске продолжается очистка дворов и улиц от снега. После сбора из всех уголков города снежную массу направляют на переработку, смешивают с канализационной водой и отправляют на очистку. Снегоплавильная станция работает сейчас круглосуточно. За сутки мини-завод способен растопить около 5 тысяч кубических метров снега. А это более 300 грузовиков.