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Снегоплавильная станция в Минске работает круглые сутки

В Минске продолжается очистка дворов и улиц от снега. После сбора из всех уголков города снежную массу направляют на переработку, смешивают с канализационной водой и отправляют на очистку. Снегоплавильная станция работает сейчас круглосуточно. За сутки мини-завод способен растопить около 5 тысяч кубических метров снега. А это более 300 грузовиков.

До конца недели синоптики обещают оттепель. Но активных осадков не избежать, потому дорожные службы остаются наготове. В столице за день выезжают на очистку дорог более семи сотен единиц спецтехники.

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