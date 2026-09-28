Снести нельзя построить - новая серия проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко"

Снести нельзя построить! Где в этом предложении ставить запятую? Новая серия "В понедельник дойдет до Лукашенко!" посвящена видео, которое уже набрало свыше 45 тыс. просмотров.

Мужчина купил домик в деревне, хотел снести и на его месте построить новый. Но самостоятельно, по его словам, сделать это не имеет права. Нужно сначала создавать комиссию, признать дом непригодным, обратиться за сносом, а это все стоит денег, не говоря уже о том, что построить по тому же проекту, который был изначально, тоже нельзя. За все необходимо платить и бегать по чиновникам.

Действительно ли все так, как описывает автор ролика? Как отреагировали местные органы власти? Разберем данный случай в программе "В понедельник дойдет до Лукашенко". Смотрите 28 сентября после "Панорамы" на "Беларусь 1". Повтор 29 сентября на "Первом информационном" в 10:10, 19:30.