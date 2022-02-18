Снежные трассы поддерживают в хорошем состоянии, несмотря на плюс

Несмотря на приближение весны и стабильный плюс на термометрах, в столице еще есть локации с плотным снежным покровом. Здесь можно ловить последние зимние моменты и кататься на лыжах. Трассы сформированы по всему Минску - в нескольких районах столицы. Среди них - Веснянка, парк 900-летия Минска в Чижовке, дистанция в лесопарке Медвежино и в Курасовщине - недалеко от комплекса "Солнечная долина". Для того чтобы поддерживать покрытие в хорошем состоянии, специалисты периодически подвозят искусственный снег. Благодаря своей структуре он тает значительно дольше, чем натуральный.