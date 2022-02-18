3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Снежные трассы поддерживают в хорошем состоянии, несмотря на плюс
Несмотря на приближение весны и стабильный плюс на термометрах, в столице еще есть локации с плотным снежным покровом. Здесь можно ловить последние зимние моменты и кататься на лыжах. Трассы сформированы по всему Минску - в нескольких районах столицы. Среди них - Веснянка, парк 900-летия Минска в Чижовке, дистанция в лесопарке Медвежино и в Курасовщине - недалеко от комплекса "Солнечная долина". Для того чтобы поддерживать покрытие в хорошем состоянии, специалисты периодически подвозят искусственный снег. Благодаря своей структуре он тает значительно дольше, чем натуральный.
Трассы будут работать до середины марта. На некоторых можно брать в аренду оснащение - палки, лыжи и ботинки, а также будет функционировать дополнительное освещение для вечерних заездов.
Президент
Все
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Политика
Все
Общество
Все
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
Эксперты поделились мнением о Всемирном саммите по климату
Андрей Кунцевич рассказал, какого контента не хватает российскому и белорусскому зрителю
Ирина Левкович провела прием граждан в Витебске - с какими вопросами обращались жители города
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все