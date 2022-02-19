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Снежные трассы в Минске находятся в хорошем состоянии, несмотря на плюс

Несмотря на приближение весны, в столице еще есть локации с плотным снежным покровом. Здесь можно наслаждаться зимним колоритом и кататься на лыжах. Трассы проложены по всему Минску в нескольких районах столицы. Среди них - Веснянка, парк 900-летия Минска в Чижовке, дистанция в лесопарке Медвежино и в Курасовщине - неподалеку от комплекса "Солнечная долина". Чтобы поддерживать покрытие лыжни в хорошем состоянии, специалисты периодически подвозят искусственный снег.

Трассы будут работать до середины марта. На некоторых - можно брать в аренду инвентарь: палки, лыжи и ботинки. Для комфорта во время вечерних заездов - дополнительное освещение.

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