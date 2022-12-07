Снежный Минск: ГАИ советует снижать скорость

Опять вьюга. Снег с самого утра накрывает столицу. Из-за ненастья возможны сбои в расписании движения городского транспорта. Особенно осторожными в таких условиях погоды нужно быть водителям. ГАИ призывает придерживаться спокойного стиля вождения: снижать скорость, тормозить заранее и аккуратно выполнять перестроения и обгоны. Перед отправлением в дорогу нужно очистить от снега элементы тормозной системы и проверить исправность стеклоочистителей.