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Снежный Минск: ГАИ советует снижать скорость

Опять вьюга. Снег с самого утра накрывает столицу. Из-за ненастья возможны сбои в расписании движения городского транспорта. Особенно осторожными в таких условиях погоды нужно быть водителям. ГАИ призывает придерживаться спокойного стиля вождения: снижать скорость, тормозить заранее и аккуратно выполнять перестроения и обгоны. Перед отправлением в дорогу нужно очистить от снега элементы тормозной системы и проверить исправность стеклоочистителей.

Экипажи ГАИ столицы на усиленном дежурстве. Инспекторы в случае необходимости помогают автолюбителям выбраться из сугробов или зарядить аккумулятор. Поэтому в сложной ситуации за рулем следует обращаться по номеру 102.

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