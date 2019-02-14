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Снежный склон освоили более тридцати детей с диагнозом ДЦП и аутизм
Снежные вершины - и для детей с особенностями развития. Инструкторы волонтерского движения в Минске учат таких детишек кататься на лыжах. В этом году снежный склон освоили более тридцати детей с диагнозом ДЦП и аутизм. Занятия проводят опытные инструкторы, которые подбирают программу под каждого отдельно. Для удобства - специальные приспособления на лыжах, чтобы поддерживать и страховать. Особенности снежной адаптации, первые трудности и впечатления - в сюжете Марины Муравьевой.
Несмотря на диагноз ДЦП, Екатерина Архипцева уверенно держится на лыжах. Впервые девочка научилась кататься по снегу три года назад. Сейчас в свои 10 почти самостоятельно съезжает со склона. Всегда рядом инструктор. Кроме полезных советов, как лучше держаться на лыжах, во время движения рассказывает ей сказки с математическими заданиями - пожелание девочки. Мама с замиранием сердца наблюдает за успехами дочери.
Екатерина одна из тридцати детей с особенностями развития, которые в этом году освоили склон столичного парка активного отдыха. В спортивной реабилитации помогают профессиональные инструкторы - волонтеры благотворительного движения. Вместе они преодолевают неуверенность в своих силах, боязнь стать на ноги. Кстати, не все дети вообще могут ходить. А здесь будто с легкостью съезжают с горы.
Привычных лыжных палок здесь нет. Инструктор буквально цепляет за свой ботинок специальное приспособление от детских лыж. Едет впереди или рядом. Поднимаются вместе, держась за трос. И так в течение 45 минут. Получается шесть спусков.
На таких занятиях нет курса новичков. Инструктор сам чувствует уровень подготовки своего ученика. Кстати, уже на первой встрече детки стоят на самых обычных лыжах. Отличаются они разве только специальным креплением для подстраховки.
Обязателен безопасный дресс-код на склоне: теплая одежда, шапка и варежки, шлем. Падения не исключение и на таких занятиях. Но они минимальные и больше с положительными эмоциями.
Начинать занятия можно с трех лет. Чаще уроки на лыжах организовывают для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с аутизмом. Главное - желание родителей. Остальное - задача инструктора.
Весной лыжи сменятся роликами. Главный стимул для таких детишек - новые впечатления и маленькие победы.
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