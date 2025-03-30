Снимают гроздьями: почему в Беларуси так рано активизировались иксодовые клещи

В Беларуси из-за сухой зимы и наступления раннего тепла активизировались клещи. Из-за изменения климата период спячки этих насекомых становится с каждым годом все короче. За 2025 год, по данным Министерства здравоохранения Беларуси, уже около 20 человек обратились к медикам с укусами, а в социальных сетях пользователи бьют тревогу из-за ранней активности иксодовых клещей.

Говорят, что у природы нет плохой погоды, но относительно теплая зима в Беларуси, а после ранняя весна разбудили клещей. Температура в Беларуси достигла плюс 8 градусов, и этого достаточно, чтобы клещи вышли из спячки. Они прячутся в траве и на кустарниках, ожидая свою жертву. Почему членистоногие активизировались так рано и как от них защититься?

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В комментариях под видео в популярных соцсетях немало конспирологических теорий, почему в Беларуси клещей так много и почему они активизировались так рано. Собачники встревожены. Собаки приносят насекомых с прогулки гроздьями, а люди их порой стряхивают с одежды, как шевелящийся снег. Самый ранний случай попадания клещей на просторы интернета - январь 2025 года.

Татьяна Волкова, заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

"Период активности клещей составляет 10 месяцев. Просыпаться они начинают при температуре от 0 до плюс 5 градусов. В Беларуси стали более теплые зимы. В стране также наблюдается так называемый накопительный эффект. Это значит, что уже несколько зим были достаточно теплые, однако нехарактерные для нас".

Чтобы клещу пройти жизненный цикл от личинки до полноценного насекомого, необходимо 3-4 года. Ровно столько в Беларуси наблюдается теплая и почти безморозная зима. Увеличение количества теплых дней в году приводит к более длительному сезону активности клещей. Вот и получилось, что большое количество членистоногих в этом году обусловлено тем, что на протяжении трех теплых зим популяция просто не промерзла.

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Если зима была теплой, значит вся популяция личинок выживает, если только не возникнут какие-либо обстоятельства, из-за которых часть из них не выживет до следующей весны. После личинка начинает паразитировать на мелких млекопитающих. Потом проходит еще одна фаза метаморфозы, а потом благодаря теплой зиме наступает следующая стадия преобразования под названием имаго. Насекомое паразитирует на крупных млекопитающих и человеке, который является крайней точкой в этой цепи.

Из-за укусов клещей в Беларуси с начала года за медицинской помощью обратились 17 человек. На заразность клещей погода не влияет. Заболевания, которые они переносят, относятся к природно-очаговым. Это Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. Чтобы обезопасить себя от последствий укуса, врачи рекомендуют прививаться.

"Клещевой энцефалит можно предотвратить с помощью вакцинации, это наиболее эффективный метод профилактики. В Беларуси в прививочных кабинетах организаций здравоохранения есть все необходимые прививки: вакцины как для детей, так и для взрослых. Но лучше прививаться заранее", - объяснила завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Влада Запольская.

Факт С целью профилактики укусов клещей специалисты рекомендуют максимально закрывать руки и ноги светлой однотонной одеждой из гладких тканей. Рекомендуют также избегать шерстяных вещей. Не лишним станет использование репеллентов и проведение самоосмотра.

Врач-хирург 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района г. Минска Виктор Швитков рассказал, что клещи переносят различные заболевания. Самое распространенное - это Лайм-боррелиоз (является бактериальной инфекцией), которое успешно лечится при своевременной диагностике. После проводится антибиотикотерапия, и болезнь успешно уходит. Сложнее обстоят дела с вирусным клещевым энцефалитом, так как для него нет специфических лекарств, поэтому лечение в основном будет симптоматическое.

Ольга Семижон, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

"При появлении симптомов заболевания в течение месяца после укуса (это может быть повышение температуры, появление покраснения на кожных покровах диаметром от 5 см и больше), необходимо обратиться к врачу-инфекционисту, терапевту или педиатру".

Жертвами клещей становятся не только люди, но и домашние животные. Укус этого кровососущего паразита может привести к тяжелому заболеванию любимого питомца и даже к летальному исходу, поэтому очень важно на дачных участках скашивать траву и делать это регулярно.

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Житель Бобруйска Ян Войтов поделился своей историей. В 2024 году его собака умерла от укуса клеща, хотя хозяин ей давал специальные таблетки, полностью опрыскивал специальным спреем и одевал ошейник против клещей. Теперь Ян призывает всех, у кого есть собаки, всегда проверять животных после выгула, чтобы не случилось такой ситуации, как у него. Молодой человек также добавил, что если собака длинношерстная, то вероятность появления в ней клеща возрастает в разы.

Минские парки и зоны отдыха от иксодовых клещей обрабатывают своевременно. Ежегодно Центр профилактической дезинсекции проводит обработку городских территорий накануне активных сезонов. Мероприятия выполняются на участках, где в процессе определенного обследования выявлено превышение допустимых показателей численности клещей. И при благоприятных погодных условиях продолжительность действия такой обработки достигает от 1 до 1,5 месяцев.

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"У самки клеща подстерегающий тип охоты (то есть она чувствует своего кормителя за 20 м). В основном это происходит по запаху либо по температуре тела. В специализированных магазинах можно купить костюмы, которые уже пропитаны репеллентами, которые будут ее отпугивать", - пояснила заместитель гендиректора НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Татьяна Волкова.