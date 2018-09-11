Снимки из космоса сегодня презентовали в музее под открытым небом

Они украсили историческую ограду парка Челюскинцев. У проекта сразу три автора - фотограф Сергей Плыткевич, который фиксировал родину на вертолете, космонавт Олег Новицкий снимал через иллюминатор МКС, а также белорусский спутник. На фотографиях - заказники, реки, озера, областные центры нашей страны и, конечно, сама белорусская столица. Олег Новицкий лично открыл космический вернисаж.