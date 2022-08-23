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Снижение уровня безработицы и рекордный экспорт в Россию - Белстат поделился данными

Профессиональный праздник 23 августа отмечают работники государственной статистики. С праздником работников и ветеранов отрасли поздравил Президент. Труженики точных цифр и анализа обеспечивают общество всесторонней и объективной информацией. Их работа - основа для принятия верных управленческих решений и правильного курса по дальнейшему развитию страны.

К празднику Белстат подготовил свежую статистику. Например, наши внешние поставки в Россию в июне достигли максимума за всю историю сотрудничества Минска и Москвы. Сегодня на этом рынке больше всего ждут наши сыры, грузовые автомобили, тракторы и комплектующие. Наблюдается положительная динамика за шесть месяцев года по экспорту и в страны СНГ - к такому же прошлогоднему периоду - плюс почти три процента. А еще в 11 раз увеличили поставки в Арабские Эмираты. Также, по оценкам статистического ведомства, на рынке труда уменьшается число безработных.

Очень высокая в Республике Беларусь занятость, и мы этим гордимся. Сегодня фактическая безработица составила 3,7 %. На самом деле это очень низкий показатель, и он сохраняется невысоким. То есть сегодня Республика Беларусь и рынок труда предоставляет возможность любому человеку устроиться на работу без проблем, поэтому санкционная ситуация и то давление Запада, которое сегодня ощущает Республика Беларусь, не сказалось на рынке труда.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси

К слову, сегодня работа строится на безбумажной основе, весь процесс автоматизирован, 98 процентов отчетов поступают в электронном формате. Вся информация тщательно проверяется на сопоставимость, чтобы не было противоречий.

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