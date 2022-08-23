Снижение уровня безработицы и рекордный экспорт в Россию - Белстат поделился данными

Очень высокая в Республике Беларусь занятость, и мы этим гордимся. Сегодня фактическая безработица составила 3,7 %. На самом деле это очень низкий показатель, и он сохраняется невысоким. То есть сегодня Республика Беларусь и рынок труда предоставляет возможность любому человеку устроиться на работу без проблем, поэтому санкционная ситуация и то давление Запада, которое сегодня ощущает Республика Беларусь, не сказалось на рынке труда.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси