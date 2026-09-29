Снопков представил нового руководителя МАРТ
Автор:Редакция news.by
Первый вице-премьер Николай Снопков 29 сентября также представил руководителя МАРТ.
Александр Яковчиц успел поработать и в Белгоспищепроме, и в Минсельхозпроде, где плотно взаимодействовал со сферой торговли. Поэтому новому министру все задачи хорошо известны, прежде всего это насыщение внутреннего рынка. У потребителя должен быть хороший выбор товаров по доступным ценам.
За плодотворную работу также поблагодарили уже бывшего министра Артура Карповича и его первого заместителя Наталью Василевскую.