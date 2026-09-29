Снопков представил нового руководителя МАРТ

Первый вице-премьер Николай Снопков 29 сентября также представил руководителя МАРТ.

Александр Яковчиц успел поработать и в Белгоспищепроме, и в Минсельхозпроде, где плотно взаимодействовал со сферой торговли. Поэтому новому министру все задачи хорошо известны, прежде всего это насыщение внутреннего рынка. У потребителя должен быть хороший выбор товаров по доступным ценам.

За плодотворную работу также поблагодарили уже бывшего министра Артура Карповича и его первого заместителя Наталью Василевскую.