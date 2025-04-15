Снопков представил в Госкомимуществе нового руководителя и обозначил два главных вопроса для решения

Первый вице-премьер Николай Снопков сегодня представил коллективу Государственного комитета по имуществу нового председателя. Накануне на эту должность Президент назначил Виталия Неверу, уже бывшего замгубернатора Гродненского облисполкома.



Перед руководителем стоит ряд важных задач, первую очередь упрощение процедур и цифровизация отрасли. Земля - наша основная ценность, и работы в области земельных отношений по-прежнему много, в том числе на местном уровне.

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Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "На поверхности два вопроса. Это земельные участки. Вносятся изменения в кодекс сейчас. Вторая тема - это упрощение по техпаспортам по квартирам. Сумасшедшая очередь, БРТ работает спокойно, никуда не торопясь, а проблема нарастает. Поэтому две ситуативные темы в начале вашей карьеры, на мой взгляд, существенно повысят уровень отношения граждан к государственным органам в позитивном ключе".

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Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: "По опыту, зная этот коллектив, могу сказать, что профессионализм, целеустремлённость, порядочность этих людей позволит целому ведомству сработать на авторитет и на благополучие нашей страны".